Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Украинка в двух сетах справилась с представительницей России.
Третья ракетка мира Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай).
В третьем круге наша спортсменка в двух сетах разобралась с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Ухань. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) - 6-4, 6-2
Матч продолжался 1 час 16 минут.
Если в первой партии россиянке удалось навязать борьбу Свитолиной, то во втором сете Кузнецова отдала сопернице всего один гейм.
В 1/4 финала Свитолина сыграет против победительницы матча Ван Цян (Китай) - Элисон Риск (США).
Отметим, что борьбу на турнире продолжает еще одна украинка - Даяна Ястремская. В третьем раунде она сыграет против Каролины Плишковой из Чехии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Полная версия правил