Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Украинка в двух сетах справилась с представительницей России.

Третья ракетка мира Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай).

В третьем круге наша спортсменка в двух сетах разобралась с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Ухань. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) - 6-4, 6-2

Матч продолжался 1 час 16 минут.

Если в первой партии россиянке удалось навязать борьбу Свитолиной, то во втором сете Кузнецова отдала сопернице всего один гейм.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против победительницы матча Ван Цян (Китай) - Элисон Риск (США).

Отметим, что борьбу на турнире продолжает еще одна украинка - Даяна Ястремская. В третьем раунде она сыграет против Каролины Плишковой из Чехии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.