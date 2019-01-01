Ястремская - Плишкова: видео онлайн трансляция матча в Ухане

Даяна Ястремская сыграет в третьем раунде турнира в Ухане. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.

Ястремская - Плишкова: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, в среду, 25-го сентября, сыграет матч третьего тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Ухане.

Соперницей нашей спортсменки будет представительница Чехии Каролина Плишкова, которая занимает вторую строчку в мировом рейтинге.

Поединок состоится в 07:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Также с третьем круге сыграет другая представительница Украина - Элина Свитолина. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка.