Скандальный Кирьос залпом выпил бутылку пива прямо на пресс-конференции

Австралиец как всегда, в своем репертуаре.

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.

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Во время пресс-конференции выставочного турнира Кубок Лэйвера он достал из-под стола бутылку пива и выпил ее до дна. Соответствующее видео опубликовал сам спортсмен на своей странице в Instagram.

Отметим, что на Кубке Лэйвера Кирьос выступал за сборную мира, которая в итоге уступила сборной Европы.