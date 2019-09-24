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Скандальный Кирьос залпом выпил бутылку пива прямо на пресс-конференции

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Австралиец как всегда, в своем репертуаре.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.

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Во время пресс-конференции выставочного турнира Кубок Лэйвера он достал из-под стола бутылку пива и выпил ее до дна. Соответствующее видео опубликовал сам спортсмен на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood going in to Asian swing 🦁

Допис, поширений NK (@k1ngkyrg1os)

Отметим, что на Кубке Лэйвера Кирьос выступал за сборную мира, которая в итоге уступила сборной Европы.

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Теги: теннис, Ник Кирьос
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