Скандальный Кирьос залпом выпил бутылку пива прямо на пресс-конференции
Австралиец как всегда, в своем репертуаре.
Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.
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Во время пресс-конференции выставочного турнира Кубок Лэйвера он достал из-под стола бутылку пива и выпил ее до дна. Соответствующее видео опубликовал сам спортсмен на своей странице в Instagram.
Отметим, что на Кубке Лэйвера Кирьос выступал за сборную мира, которая в итоге уступила сборной Европы.
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