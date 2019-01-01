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Свитолина - Кузнецова: видео онлайн трансляция матча в Ухане

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Первая ракетка Украины сыграет в третьем круге в Ухане. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.

Свитолина - Кузнецова: видео онлайн трансляция
Свитолина - Кузнецова: видео онлайн трансляция
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина, в среду, 25-го сентября, сыграет матч третьего тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Ухане.

Соперницей нашей спортсменки будет представительница России Светланы Кузнецовой, которая занимает 69 строчку в мировом рейтинге.

Поединок состоится в 07:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Во втором раунде Свитолина в двух сетах разобралась с Гарбинье Мугурусой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Светлана Кузнецова, видео онлайн трансляция
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