Свитолина: Гарбинье удивительно начала игру

Первая ракетка Украинкы Элина Свитолина прокомментировала свою победу над представительницей Испании.

Читай также: Свитолина: Я хочу выступить на Итоговом турнире, но главное не “убить“ свое колено

“Она удивительно начала игру. Гарбинье прекрасно обращалась с мячом - мне приходилось очень непросто.

Тем не менее, как и всегда, я старалась бороться за каждый мяч, каждый розыгрыш. В очередной раз это принесло результат. В конце сета я получил шанс и воспользовалась им“, - сказала Свитолина официальному сайту WTA.

Отметим, что видео обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что еще одна представительница Украины смогла пробиться в третий раунд соревнований.