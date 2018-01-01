Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Гарбинье удивительно начала игру

Комментариев: 0
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украинкы Элина Свитолина прокомментировала свою победу над представительницей Испании.

Читай также: Свитолина: Я хочу выступить на Итоговом турнире, но главное не “убить“ свое колено

“Она удивительно начала игру. Гарбинье прекрасно обращалась с мячом - мне приходилось очень непросто.

Тем не менее, как и всегда, я старалась бороться за каждый мяч, каждый розыгрыш. В очередной раз это принесло результат. В конце сета я получил шанс и воспользовалась им“, - сказала Свитолина официальному сайту WTA. 

Отметим, что видео обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что еще одна представительница Украины смогла пробиться в третий раунд соревнований. 

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, Гарбинье Мугурусу, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь