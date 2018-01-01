Свитолина: Гарбинье удивительно начала игру
Первая ракетка Украинкы Элина Свитолина прокомментировала свою победу над представительницей Испании.
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“Она удивительно начала игру. Гарбинье прекрасно обращалась с мячом - мне приходилось очень непросто.
Тем не менее, как и всегда, я старалась бороться за каждый мяч, каждый розыгрыш. В очередной раз это принесло результат. В конце сета я получил шанс и воспользовалась им“, - сказала Свитолина официальному сайту WTA.
Отметим, что видео обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.
Напомним, что еще одна представительница Украины смогла пробиться в третий раунд соревнований.
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