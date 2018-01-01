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Ястремская - Макхэйл: видео обзор победного матча украинки

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Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Ухане.

Ястремская - Макхэйл: видео обзор матча
Ястремская - Макхэйл: видео обзор матча
Getty Images

Представительница Украины Даяна Ястремская разобралась с американкой Кристиной Макхэйл в матче второго раунда турнира WTA серии Premier 5 в китайском Ухане.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 7:6 (7).

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Макхэйл:

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно преодолела второй круг турнира в Ухане. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Мугуруса.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео, обзор матча, турнир, WTA
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