Ястремская - Макхэйл: видео обзор победного матча украинки
Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Ухане.
Представительница Украины Даяна Ястремская разобралась с американкой Кристиной Макхэйл в матче второго раунда турнира WTA серии Premier 5 в китайском Ухане.
Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 7:6 (7).
Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Макхэйл:
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно преодолела второй круг турнира в Ухане. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Мугуруса.
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