Ястремская - Макхэйл: видео обзор победного матча украинки

Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Ухане.

Ястремская - Макхэйл: видео обзор матча Getty Images Представительница Украины Даяна Ястремская разобралась с американкой Кристиной Макхэйл в матче второго раунда турнира WTA серии Premier 5 в китайском Ухане. Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился победой украинки со счетом 6:3, 7:6 (7). Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Макхэйл: Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно преодолела второй круг турнира в Ухане. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Мугуруса.

Горемыкина Екатерина