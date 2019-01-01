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Завацкая: Победа над Остапенко придаст мне больше уверенности

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Украинская теннисистка на отказе латвийки вышла во второй круг турнира в Ташкенте.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
tashkentopen.uz

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свою победу над Еленой Остапенко в рамках первого круга турнира серии WTA в Ташкенте (Узбекистан).

"Сейчас я действительно счастлива, потому что я работала очень упорно, чтобы играть на таком уровне. Эта победа придаст мне больше уверенности. На приеме я входила в корте, обрезала удары, что, возможно, беспокоило мою соперницу. Моим планом на игру было бегать и доставать как можно больше мячей, перебивать их на ее сторону. Это помогло мне выиграть.

Меня несколько смутило то, что Остапенко почувствовала недомогание, сбило с толку, поэтому я уступила сразу два гейма. Но замешательство продолжилось недолго. При счете 4-4 я сумела удержать свою подачу. Эту ситуацию считаю переломной в матче", - заявила украинка.

Смотрите также видео обзор матча Завацкая - Остапенко.

Во втором раунде Завацкая сыграет против представительницы Чехии Терезы Маринцовой.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Елена Остапенко
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Источник: btu.org.ua

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