Завацкая: Победа над Остапенко придаст мне больше уверенности

Украинская теннисистка на отказе латвийки вышла во второй круг турнира в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свою победу над Еленой Остапенко в рамках первого круга турнира серии WTA в Ташкенте (Узбекистан).

"Сейчас я действительно счастлива, потому что я работала очень упорно, чтобы играть на таком уровне. Эта победа придаст мне больше уверенности. На приеме я входила в корте, обрезала удары, что, возможно, беспокоило мою соперницу. Моим планом на игру было бегать и доставать как можно больше мячей, перебивать их на ее сторону. Это помогло мне выиграть.



Меня несколько смутило то, что Остапенко почувствовала недомогание, сбило с толку, поэтому я уступила сразу два гейма. Но замешательство продолжилось недолго. При счете 4-4 я сумела удержать свою подачу. Эту ситуацию считаю переломной в матче", - заявила украинка.

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Во втором раунде Завацкая сыграет против представительницы Чехии Терезы Маринцовой.