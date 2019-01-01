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Свитолина - Мугуруса: видео обзор матча второго круга в Ухане

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Первая ракетка Украины уверенно вышла в третий раунд турнира в китайском Ухане.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай).

Украинка во втором раунде без проблем разобралась с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой - 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 36 минут.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Мугуруса:

Напомним, в третий круг турнира в Ухане вышла еще одна украинка - Даяна Ястремская, которая обыграла американку Кристину Макхэйл.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, видео, обзор матча, WTA
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