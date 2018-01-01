Переключиться на мобильную версию

Ястремская успешно преодолела второй раунд в Ухане

Комментариев: 0
Украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы США.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай). Юная теннисистка в двух сетах справилась с американкой Кристиной Макхэйл.

Ухань. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхэйл (США, Q) 6-3, 7-6 (7)

Матч продолжался чуть более полтора часа. В первой партии Даяна отдала сопернице всего три гейма. В следующем сете Ястремская едва не уступила американке, проиграв свою подачу. Но в итоге украинка отыгралась и перевела партию в тай-брейк, где одержала победу.

В третьем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова - Аманда Анисимова.

В первом круге Ястремская обыграла Айлу Томлянович из Хорватии.

Ранее сообщалось, что в третий круг вышла еще одна представительница Украины - Элина Свитолина.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь