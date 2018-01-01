Ястремская успешно преодолела второй раунд в Ухане
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай). Юная теннисистка в двух сетах справилась с американкой Кристиной Макхэйл.
Ухань. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхэйл (США, Q) 6-3, 7-6 (7)
Матч продолжался чуть более полтора часа. В первой партии Даяна отдала сопернице всего три гейма. В следующем сете Ястремская едва не уступила американке, проиграв свою подачу. Но в итоге украинка отыгралась и перевела партию в тай-брейк, где одержала победу.
В третьем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова - Аманда Анисимова.
В первом круге Ястремская обыграла Айлу Томлянович из Хорватии.
Ранее сообщалось, что в третий круг вышла еще одна представительница Украины - Элина Свитолина.
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