Ястремская успешно преодолела второй раунд в Ухане

Украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай). Юная теннисистка в двух сетах справилась с американкой Кристиной Макхэйл.

Ухань. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Макхэйл (США, Q) 6-3, 7-6 (7)

Матч продолжался чуть более полтора часа. В первой партии Даяна отдала сопернице всего три гейма. В следующем сете Ястремская едва не уступила американке, проиграв свою подачу. Но в итоге украинка отыгралась и перевела партию в тай-брейк, где одержала победу.

В третьем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова - Аманда Анисимова.

В первом круге Ястремская обыграла Айлу Томлянович из Хорватии.

Ранее сообщалось, что в третий круг вышла еще одна представительница Украины - Элина Свитолина.