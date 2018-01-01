Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в третий круг турнира в Ухане

Украинка в двух сетах победила представительницу Испании.

Третья ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира серии Premier 5 в китайском Ухане. Наша спортсменка в двух сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Ухань. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 7-5, 6-2

Матч продолжался чуть более полтора часа. Если первая партия прошла в упорной борьбе, то во втором сете соперница Элины сумела выиграть всего два гейма.

Для украинки эта победа стала 25-й на хардовых кортах в этом сезоне.

В следующем круге Свитолина сыграет против Светланы Кузнецовой из России.