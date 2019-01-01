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Ястремская - Макхеил: видео онлайн трансляция матча в Ухане

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Даяна Ястремская сыграет во втором круге в Ухане. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинка Даяна Ястремская, занимающая 27-ю строчку мирового рейтинга, встретится с 104-й ракеткой мира Кристиной Макхеил из США.

Матч состоится 24 сентября в 9:25 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Ястремская - Макхеил будет доступна в этой статье.

Отметим, что в первом круге украинка обыграла Айлу Томлянович.

Напомним, во втором круге турнира в Ухане сыграет еще одна украинка - Элина Свитолина. Видео онлайн трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео, онлайн трансляция, турнир, WTA
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