Ястремская - Макхеил: видео онлайн трансляция матча в Ухане

Даяна Ястремская сыграет во втором круге в Ухане. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.

Даяна Ястремская Getty Images

Украинка Даяна Ястремская, занимающая 27-ю строчку мирового рейтинга, встретится с 104-й ракеткой мира Кристиной Макхеил из США.

Матч состоится 24 сентября в 9:25 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Ястремская - Макхеил будет доступна в этой статье.

Отметим, что в первом круге украинка обыграла Айлу Томлянович.

Напомним, во втором круге турнира в Ухане сыграет еще одна украинка - Элина Свитолина. Видео онлайн трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.