Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча в Ухане

Свитолина встретится с Мугурусой во втором круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина, во вторник, 24-го сентября, сыграет матч второго тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Ухане.

Соперницей нашей спортсменки будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая занимает 26 строчку в мировом рейтинге.

Поединок состоится около 9:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].