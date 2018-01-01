Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча в Ухане
Свитолина встретится с Мугурусой во втором круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.
Третья ракетка мира Элина Свитолина, во вторник, 24-го сентября, сыграет матч второго тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Ухане.
Соперницей нашей спортсменки будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая занимает 26 строчку в мировом рейтинге.
Поединок состоится около 9:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
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