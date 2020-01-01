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Надаль рассказал про планы на ближайшее будущее

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Испанский теннисист хочет взять отдых.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал про планы на будущее после снятия с Кубка Лэйвера из-за травмы.

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“Травма? Думаю, сейчас самое время отдохнуть. Проведу несколько дней с друзьями и семьей. Мы победили и пришло время насладиться успехом.

Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка. Позади удивительные полтора месяца. Ранее у меня не было достаточно времени насладиться победой в Нью-Йорке“, — приводит слова Надаля Daily Express. 

Отметим, что Рафаэль Надаль одержал победу в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера.

Напомним, что испанский теннисист является второй ракеткой мира.

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Теги: Рафаэль Надаль, вне игры, теннис
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