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Бондаренко уступила в своем первом матче за год

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Украинская теннисистка возобновила карьеру после рождения ребенка.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла представительнице Бельгии Грет Миннен в рамках первого круга турнира серии WTA в Ташкенте (Узбекистан). Это был первый поединок нашей спортсменки после декретного отпуска.

Ташкент. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 2:6, 2:6

Матч продолжался один час. На счету Катерины ни одного эйса при 5 двойных ошибках (4/3 у соперницы). Украинка реализовала 1 брейкпоинт из 9, а представительница Бельгии оформила 5 из 6 своих шансов.

Напомним, последний раз Бондаренко появлялась на корте в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Катарина Завацкая на отказе Елены Остапенко пробилась во второй круг соревнований в Ташкенте. Смотрите также видео обзор победного матча украинки.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко
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