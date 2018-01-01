Бондаренко уступила в своем первом матче за год

Украинская теннисистка возобновила карьеру после рождения ребенка.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла представительнице Бельгии Грет Миннен в рамках первого круга турнира серии WTA в Ташкенте (Узбекистан). Это был первый поединок нашей спортсменки после декретного отпуска.

Ташкент. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 2:6, 2:6



Матч продолжался один час. На счету Катерины ни одного эйса при 5 двойных ошибках (4/3 у соперницы). Украинка реализовала 1 брейкпоинт из 9, а представительница Бельгии оформила 5 из 6 своих шансов.



Напомним, последний раз Бондаренко появлялась на корте в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Катарина Завацкая на отказе Елены Остапенко пробилась во второй круг соревнований в Ташкенте. Смотрите также видео обзор победного матча украинки.