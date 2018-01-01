Свитолина узнала имя соперницы на турнире в Ухане

Украинская теннисистка начнет свои выступления со второго круга.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла китаянку Пэн Шуай в рамках первого круга турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай). Поединок завершился со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался более часа. За это время испанка выполнила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Представительница Китая один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка.

Во втором раунде Мугуруса станет соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая пропускала стартовый круг соревнований в Китае.

Еще одна представительница Украины Даяна Ястремская во втором раунде встретится с Кристиной Макхейл из США.

Ранее сообщалось, что Катерина Козлова потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане.