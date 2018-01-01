Свитолина: Я хочу выступить на Итоговом турнире, но главное не "убить" свое колено

Первая ракетка Украины призналась, что она все еще не восстановилась после проблем со здоровьем.

Третья ракетка мира Элина Свитолина пообщалась с представителями СМИ накануне своего старта на турнире в Ухане (Китай).

“У меня были некоторые проблемы со здоровьем, но так продолжается уже какое-то время. Дела идут то лучше, то хуже. Сейчас трудно сказать, как я себя чувствую. Я живу сегодняшним днем и не слишком об этом задумываюсь. Нельзя, чтобы эти мысли закрались в голову. Я двигаюсь постепенно, от матча к матчу, день за днем. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.



Если говорить о моей травме, то на данный момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла пропустить турниры в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но я решила играть, решила попробовать. Я же не знала, что проведу 5 часов и 15 минут на корте за один день и это полностью разрушит мою форму и мой организм к следующему турниру, где я была не готова играть. Вот почему мы приняли решение немного отдохнуть. Я потренировалась сегодня, я в порядке. Думаю, я буду готова к игре во вторник.



Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо сыграть в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я стараюсь сделать все, что возможно, чтобы физически быть в форме на корте.

Моя цель - быть здоровой. Также я хочу выступить на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Я не хочу слишком фокусироваться на том, что мне не хватает подготовки или каких-то маленьких деталей, благодаря которым, у меня были бы шансы хорошо отыграть и поехать в Шэньчжэнь. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду.

Мне осталось отыграть три турнира, все теннисистки довольно близко друг к другу по очкам. Так что, да, это моя цель, но и цель также не “убить“ свое колено. Это тоже важно.

Конечно, сейчас чувствуется давление последних турниров. Каждый борется за какие-то результаты. На этих турнирах выступают только сильнейшие, сюда все приезжают, поэтому хочется и себя проявить с наилучшей стороны. Иногда так и получается, а иногда - нет. Вот почему я стараюсь сфокусироваться на своем здоровье и своей игре. Что должно произойти, то и произойдет.



Мои два полуфинала на Больших Шлемах – это то хорошее, что мне удалось сделать в этом году. К тому же, на Уимблдоне я в основном всегда играла плохо. Так что, Уимблдон и US Open – это были два очень удачных турнира для меня. Против трудных соперниц я отыграла несколько отличных матчей, довольно хорошо справилась с давлением.

Мне бы хотелось чуть лучше отыграть в обоих полуфиналах, но это было уроком для меня и я извлекла много положительных моментов для себя. Однозначно, было очень трудно проигрывать в полуфиналах. Но ты учишься и идешь дальше“, - рассказала Свитолина.

Напомним, во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Пэн Шуай (Китай) - Гарбинье Мугуруса (Испания).