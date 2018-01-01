Козлова потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане

Украинская теннисистка не сумела преодолеть первый раунд основной сетки турнира в китайском Ухане.

Представительница Украины Катерина Козлова, которая впервые вышла в основную сетку турнира WTA серии Premier 5 в Ухане (Китай), не сумела преодолеть первый круг соревнований.

25-летняя украинка в трех сетах проиграла представительнице США Элисон Риск - 6:4, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Козлова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 13-ти брейк-поинтов.

Ее соперница сделала 6 эйсов и 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 из 10-ти брейк-поинтов.

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк проиграла в финале турнира ITF в Сен-Мало.