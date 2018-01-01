Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера благодаря победе Зверева

В заключительном матче немецкий теннисист обыграл канадца Милоша Раонича.

В воскресенье, 22 сентября, прошел заключительный день третьего розыгрыша Кубка Лейвера.

В последнем матче турнира немец Александр Зверев обыграл представителя Канады Милоша Раонича - 6:4, 3:6, 10:4. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Зверев подал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В свою очередь Раонич подал 15 раз навылет, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Благодаря победе сборная Европы обыграла команду Мира со счетом 13:11 и завоевала Кубок Лэйвера. Стоит отметить, что за "европейскую" команду выступали Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.

Также за сборную Европы выступал Рафаэль Надаль, однако в финальный день соревнований он снялся с турнира из-за травмы.