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Сборная Европы выиграла Кубок Лэйвера благодаря победе Зверева

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В заключительном матче немецкий теннисист обыграл канадца Милоша Раонича.
Сборная Европы
Сборная Европы
Getty Images

В воскресенье, 22 сентября, прошел заключительный день третьего розыгрыша Кубка Лейвера.

В последнем матче турнира немец Александр Зверев обыграл представителя Канады Милоша Раонича - 6:4, 3:6, 10:4. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Зверев подал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. В свою очередь Раонич подал 15 раз навылет, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.  

Благодаря победе сборная Европы обыграла команду Мира со счетом 13:11 и завоевала Кубок Лэйвера. Стоит отметить, что за "европейскую" команду выступали Роджер Федерер, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.

Также за сборную Европы выступал Рафаэль Надаль, однако в финальный день соревнований он снялся с турнира из-за травмы.

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Теги: теннис, Кубок Лэйвера, Александр Зверев
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