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Костюк проиграла в финале турнира в Сен-Мало

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Украинская теннисистка проиграла россиянке Грачевой в решающем матче.
Костюк проиграла в финале турнира в Сен-Мало

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 215) проиграла финальный матч на турнире ITF в Сен-Мало (Франция). Украинка в двух сетах уступила россиянке Варваре Грачевой (WTA 176) - 3:6, 2:6.

В стартовом сете украинка уступала 1:3, после чего сумела сравнять счет, но следующие три гейма выиграла представительница России.

Во втором сете Костюк также проигрывала со счетом 1:3, и вновь могла сравнять счет, но после того, как выиграла свою подачу, она не смогла реализовать два брейк-поинта, после чего проиграла 12 розыгрышей подряд.

Это был второй финал для 17-летней киевлянки в этом сезоне: в июне Марта проиграла в финале турнира ITF в польском Торуне.

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