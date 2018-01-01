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Костюк сыграет в финале Сен-Мало

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Украинка обыграла соперницу из Парагвая.
Марта Костюк
Марта Костюк
getty Images/Goal

Марта Костюк вышла в финал грунтового турнира ITF во французском Сен-Мало. Украинка в полуфинале обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая, для чего ей хватило двух сетов.

Эта победа стала для 17-летней Костюк четвертой на турнире.

Сен-Мало. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:4, 6:2

В финальном поединке Костюк будет противостоять победительница российского дерби Наталья Вихлянцева - Варвара Грачева.

Напомним, что в четвертьфинале Костюк не оставила шансов Марине Заневской из Бельгии.

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Теги: Марта Костюк, теннис
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