Костюк сыграет в финале Сен-Мало

Украинка обыграла соперницу из Парагвая.

Марта Костюк вышла в финал грунтового турнира ITF во французском Сен-Мало. Украинка в полуфинале обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая, для чего ей хватило двух сетов.

Эта победа стала для 17-летней Костюк четвертой на турнире.

Сен-Мало. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:4, 6:2

В финальном поединке Костюк будет противостоять победительница российского дерби Наталья Вихлянцева - Варвара Грачева.

Напомним, что в четвертьфинале Костюк не оставила шансов Марине Заневской из Бельгии.