Костюк сыграет в финале Сен-Мало
Украинка обыграла соперницу из Парагвая.
Марта Костюк вышла в финал грунтового турнира ITF во французском Сен-Мало. Украинка в полуфинале обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая, для чего ей хватило двух сетов.
Эта победа стала для 17-летней Костюк четвертой на турнире.
Сен-Мало. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:4, 6:2
В финальном поединке Костюк будет противостоять победительница российского дерби Наталья Вихлянцева - Варвара Грачева.
Напомним, что в четвертьфинале Костюк не оставила шансов Марине Заневской из Бельгии.
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