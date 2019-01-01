Костюк вышла в полуфинал турнира в Сен-Мало

Украинка уверенно пробилась в 1/2 финала грунтового турнира во Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал грунтового турнира ITF во французском Сен-Мало.

В четвертьфинальном поединке наша спортсменка одолела Марину Заневскую из Бельгии в двух сетах. Поединок продолжался 2 часа 3 минуты.

В первом сете Костюк с ходу проиграла свою подачу, но, в конечном итоге, сумела довести дело до тай-брейка. Во втором сете Марта не оставила шансов своей сопернице.

Сен-Мало, четвертьфинал

Марина Заневская (Бельгия) - Марта Костюк (Украина) - 6:7 (5), 1:6

В полуфинале украинка встретится с Вероникой Сепеде из Парагвая.

Ранее сообщалось, что украинки Свитолина и Ястремская узнали имена своих соперниц в Ухане.