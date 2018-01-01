Медведев: Если с 10 лет думать о теннисе, то к 18 можно загнуться

Российский теннисист рассказал о своем несерьезном прошлом.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он занялся серьезно теннисом последние 2,5 года.

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“Это еще с какой стороны посмотреть – если с 10 лет думать только о теннисе, можно загнуться к 18 годам. Это не значит, что я что-то делал не так.

Я тренировался те же 8 часов в день, я уставал, убивался. Но во время турниров я мог позволить себе лечь позже спать, захотелось посмотреть сериал – лег в два, следующий матч, возможно, выиграл и не думал, что это влияет.

Но потом понял, что хочу попробовать каждую мелочь делать правильно и делать так, чтобы я себя лучше чувствовал на корте и выигрывал больше матчей.

Если бы это не сработало, честно, не знаю, продолжил ли бы я это делать, был ли энтузиазм, но это сразу начало работать, поэтому я продолжаю в том же духе, и это работает“, - приводит слова Медведева официальный сайт турнира в Санкт-Петербург.

Напомним, что российский теннисист проиграл свой финальный поединок Рафаэлу Надалю.

Отметим, что в рейтинге ATP Медведев занимает четвертую строчку.