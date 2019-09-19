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Надаль назвал Фдерера самым неизвестным теннисистом

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Испанский теннисист пошутил над швейцарцем.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников.

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“Мне досталось самое сложное. Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своем роде — Роджер Федерер“, - сказал Надаль на церемонии.

 


В состав команды Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут.

В заявку команды мира на этот турнир попали Ник Кирьос, Джон Иснер, Милош Раонич, Денис Шаповалов, Джек Сок и Тейлор Фритц.

Турнир в Женеве начнется сегодня, 20-го сентября. 

Напомним, что ранее были слухи о проведение выставочного поединка между испанцем и швейцарцем. 

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Теги: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кубок Лэйвера, теннис
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