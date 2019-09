Надаль назвал Фдерера самым неизвестным теннисистом

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников.

“Мне досталось самое сложное. Самый неизвестный игрок здесь. Представляю вам моего соперника. Пожалуй, самого главного. Соперника, от которого я уже начинаю уставать. Лучше, когда он в моей команде. Единственный в своем роде — Роджер Федерер“, - сказал Надаль на церемонии.

