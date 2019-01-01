Федерер: Даже я не знаю, когда завершу карьеру

Швейцарский теннисист отметил, что этот вопрос ему задают во время каждого интервью.

Третья ракетка мира Роджер Федерер в очередной раз заявил, что пока не собирается уходить из спорта.

“Эти вопросы уже не оказывают на меня никакого эффекта. Думаю, десять лет назад все выглядело намного более странно. Я только что выиграл Ролан Гаррос, а меня уже спрашивали о завершении карьеры. И я ответил: “Что? Мне только 28 лет“.

Тогда я думал, что буду играть до 32-33 лет, и так продолжалось на протяжении следующих сезонов. Теперь кажется, что в каждом интервью журналисты просто обязаны задавать мне этот вопрос, потому что в любой момент я могу объявить о завершении карьеры.

Журналисты на это надеются. Но, честно говоря, даже я этого не знаю“, - цитирует швейцарца La Gazzetta dello Sport.

Ранее Федерер заявил, что собирается выступить на следующем Уимблдоне.

