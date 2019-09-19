Свитолина примет участие в организации спортивного лагеря для детей

Первая ракетка Украина будет развивать украинский теннис.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина организует спортивный лагерь для детей, который пройдет с 28 сентября по 5 октября в Киевской области, об этом она сообщила на своей странице Facebook.

По результатам работы лагеря трое сильнейших юных спортсменов получат дальнейшую поддержку от Элины Свитолиной.

Напомним, что свой последний поединок украинка не смогла доиграть.