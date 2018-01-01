Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Сен-Мало

Украинка оказалась сильнее представительницы Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF в Сен-Мало (Франция).



В матче второго круга наша спортсменка победила хозяйку соревнований Марго Йеролимо.



Сен-Мало. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Марго Йеролимо (Франция) - 6:1, 6:4



В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары Тесса Андрианжафитримо (Франция) - Марина Заневская (Бельгия, ранее Украина).

Ранее сообщалось, что Костюк начала работу с экс-тренером Остапенко.