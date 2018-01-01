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Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Сен-Мало

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Украинка оказалась сильнее представительницы Франции.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвертьфинал грунтового турнира серии ITF в Сен-Мало (Франция).
 
В матче второго круга наша спортсменка победила хозяйку соревнований Марго Йеролимо.
 
Сен-Мало. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Марго Йеролимо (Франция) - 6:1, 6:4
 
В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары Тесса Андрианжафитримо (Франция) - Марина Заневская (Бельгия, ранее Украина). 

Ранее сообщалось, что Костюк начала работу с экс-тренером Остапенко.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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