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Шарапова: Мой дом - США

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Российская теннисистка уверяет, что ее дом находится в США.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что своим домом считает США.

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“Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Все казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни.

Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские.

У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живет в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США»“, — сказала Шарапова в интервью журналу Conde Nast Traveller.

Напомним, что Шарапова проиграла Уильямс меньше, чем за час.

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Теги: Мария Шарапова, теннис, вне игры
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Комментариев (1)
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bolbos    18.09.2019, 18:56
Оценка:  0
bolbos
Но про скрепу все таки не забыла, молодец
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