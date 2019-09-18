Шарапова: Мой дом - США

Российская теннисистка уверяет, что ее дом находится в США.

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что своим домом считает США.

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“Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Все казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни.

Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские.

У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живет в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США»“, — сказала Шарапова в интервью журналу Conde Nast Traveller.

Напомним, что Шарапова проиграла Уильямс меньше, чем за час.