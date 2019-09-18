Свитолина снялась с матча против Боузковой из-за травмы
Украинская теннисистка не смогла доиграть поединок второго тура на турнире в Китае.
Третья ракетка мира Элина Свитолина досрочно завершила борьбу за выход в четвертьфинал турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу. Во втором раунде она проиграла чешке Мари Боузковой.
Во второй партии украинке пришлось сняться с турнира из-за травмы колена.
Гуанчжоу. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) - Мари Боузкова (Чехия) 4-6, 3-4, отказ
Теннисистки провели на корте почти полтора часа. По ходу матча украинка обращалась за помощью к физио и в итоге при счете 3-4 30-40 во втором сете решила не продолжать борьбу.
В четвертьфинале Боузкова сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова - Александра Крунич.
Напомним, в первом круге Свитолина уверенно победила словенку Далилу Якупович.
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