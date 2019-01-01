Завацкая не смогла пробиться во второй круг турнира в в Гуанчжоу

Катарина в двух сетах уступила представительнице США.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покинула турнир серии WTA в китайском Гуанчжоу. Во втором раунде она проиграла американке Софии Кенин.

Гуанчжоу. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина, Q) - София Кенин (США, 3) 4-6, 2-6

В первой партии Завацкая вышла вперед со счетом 3-0, после чего взяла один гейм и уступила в сете.

Во втором сете украинка сравняла счет после 0-2, но дальше соперница так и не подпустила Завацкую к себе, выиграв четыре гейма подряд.

Отметим, что это был первый в карьере матч украинки против теннисистки из топ-20 мирового рейтинга.

В первом круге Завацкая обыграла представительницу Франции.