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Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция матча в Гуанчжоу

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Свитолина встретится с Боузковой во втором круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция
Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 18-го сентября, сыграет матч второго тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу.

Соперницей нашей спортсменки будет представительница Чехии Мари Боузкова, которая занимает 63 строчку в мировом рейтинге.

Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на центральном корте.

 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео онлайн трансляция
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