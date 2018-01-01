Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция матча в Гуанчжоу
Свитолина встретится с Боузковой во втором круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.
Третья ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 18-го сентября, сыграет матч второго тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу.
Соперницей нашей спортсменки будет представительница Чехии Мари Боузкова, которая занимает 63 строчку в мировом рейтинге.
Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на центральном корте.
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