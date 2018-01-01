Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция матча в Гуанчжоу

Свитолина встретится с Боузковой во втором круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Боузкова: видео онлайн трансляция Getty Images Третья ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 18-го сентября, сыграет матч второго тура на хардовом турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу. Соперницей нашей спортсменки будет представительница Чехии Мари Боузкова, которая занимает 63 строчку в мировом рейтинге. Поединок начнется первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Александра Колесникова