Свитолина и Ястремская выступят на Кубке Кремля в Москве

Украинки примут участие в соревнованиях ВТБ Кубок Кремля.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на Кубке Кремля, который пройдет в Москве с 14 по 20 октября.

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“Заявочный список говорит сам за себя: три победительницы турниров серии Большого шлема, четыре теннисистки из первой десятки. Особенно приятно, что возвращаются к нам победительницы Кубка Кремля прошлых лет.

Конечно, заявочный список не является окончательным и может быть подвержен изменениям. На сегодняшний момент мы уже знаем нескольких игроков, которые могут попросить предоставить им места непосредственно перед турниром, в том числе и с самыми громкими именами.

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Мы не будем пока раскрывать имена, но это девушки, показывающие самые впечатляющие результаты в сезоне“, — приводит слова директор турнира Алексей Селиваненко официальный сайт Кубок Кремля.

Ранее сообщалось, что украинские спортсменки планировали выступить в Москве.

Напомним, что Свитолина уверенно начала свои выступления в Гуанчжоу.