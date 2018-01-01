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Свитолина уверенно выиграла в стартовом матче на турнире в Гуанчжоу

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Первая ракетка Украины без проблем обыграла представительницу Словении.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина в матче первого раунда турнира WTA International в Гуанчжоу (Китай) уверенно обыграла представительницу Словении Далилу Якупович.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3. За это время Элина сделала семь эйсов и пять брейков, а также семь раз ошиблась на подаче.

Отметим, что Свитолина начала встречу с проигранной подачи, однако после этого выиграла пять геймов подряд. Во втором сете украинка не допустила ошибок и спокойно обыграла Якупович.

Во втором круге Свитолина сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, WTA, Гуанчжоу, Китай
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