Свитолина уверенно выиграла в стартовом матче на турнире в Гуанчжоу

Первая ракетка Украины без проблем обыграла представительницу Словении.

Третья ракетка мира Элина Свитолина в матче первого раунда турнира WTA International в Гуанчжоу (Китай) уверенно обыграла представительницу Словении Далилу Якупович.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3. За это время Элина сделала семь эйсов и пять брейков, а также семь раз ошиблась на подаче.

Отметим, что Свитолина начала встречу с проигранной подачи, однако после этого выиграла пять геймов подряд. Во втором сете украинка не допустила ошибок и спокойно обыграла Якупович.

Во втором круге Свитолина сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу.