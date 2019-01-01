Джокович: Я не знаю, когда вернусь

Сербский теннисист рассказал о своей травме.

Новак Джокович продолжает восстанавливаться после травмы плеча, из-за которой снялся в четвертом круге US Open.

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“К сожалению, травма носит более серьезный характер. Это действительно помешало мне завершить Открытый чемпионат США. Мне очень жаль, ведь это один из четырех крупнейших турниров и особенно важный во второй части сезона.

Я хотел бы сказать вам, когда я вернусь, но я действительно не знаю этого наверняка. Я слежу за результатами реабилитации каждый день. Я наблюдаю, как плечо реагирует на восстановление.

Надеюсь быть на корте через неделю или две. Если говорить об идеальном сценарии, то я бы очень хотел сыграть в Токио“, — приводит слова Джоковича RTS.

Напомним, что Джоковичу могла потребоваться операция.

Отметим, что серб продолжает лидировать в рейтинге ATP.