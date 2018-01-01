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Завацкая вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

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Украинская теннисистка продолжит свое выступление в Китае.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась во второй круг турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу. Она в двух сетах победила представительницу Франции Фиону Ферро. 

Гуанчжоу. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина, Q) - Фиона Ферро (Франция) 5-7, 7-6 (6), 6-4

Матч продолжался почти три с половиной часа. 

В середине второй партии матч был прерван из-за дождя. Катарина выиграла второй сет на тай-брейке, перевела поединок в решающую партию, где в итоге и победила.

Для украинки это самая высокорейтинговая победа в карьере (француженка занимает 61-е место в рейтинге WTA).

Во втором круге Завацкая встретится с победительницей встречи София Кенин - Лаура Зигенмуд.

Отметим, что на турнире в Гуанчжоу сегодня стартует первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет словенка Далила Якупович. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая
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