Завацкая вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Украинская теннисистка продолжит свое выступление в Китае.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась во второй круг турнира серии WTA в китайском Гуанчжоу. Она в двух сетах победила представительницу Франции Фиону Ферро.

Гуанчжоу. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина, Q) - Фиона Ферро (Франция) 5-7, 7-6 (6), 6-4

Матч продолжался почти три с половиной часа.

В середине второй партии матч был прерван из-за дождя. Катарина выиграла второй сет на тай-брейке, перевела поединок в решающую партию, где в итоге и победила.



Для украинки это самая высокорейтинговая победа в карьере (француженка занимает 61-е место в рейтинге WTA).



Во втором круге Завацкая встретится с победительницей встречи София Кенин - Лаура Зигенмуд.

Отметим, что на турнире в Гуанчжоу сегодня стартует первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет словенка Далила Якупович. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.