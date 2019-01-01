Федерер: хочу принять участие в следующем Уимблдоне

Швейцарский теннисист про планы на будущее.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассматривает вариант, что 2020 год может стать заключительным в его карьере.

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“Внутри себя я решил, что хочу доиграть как минимум до следующего Уимблдона. Еще я серьезно размышляю на тему участия в Олимпийских играх. Я обсуждал это с командой и женой Миркой.

Обязательно приму решение по этому поводу в течение следующих нескольких недель. Знаете, после серии турниров мне всегда важно делать паузу и насладиться временем с семьей“, — приводит слова Федерера Tennis Head.

Отметим, что на данный момент Роджер Федерер является третьей ракеткой мира.

Напомним, что ранее швейцарский теннисист утверждал, что не планирует завершать карьеру.