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Ястремская: Моя главная цель - стать легендой тенниса

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Юная украинская теннисистка хочет выиграть турнир Большого Шлема в ближайшее время.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о своих целях на следующий сезон.

“Моя главная цель в теннисе - это стать легендой. Но это не краткосрочная задача.

В ближайшее время я хочу показать себя как можно лучше на турнирах Большого Шлема и уже в 2020 году выиграть мэйджор“, - цитирует Ястремскую Tennis Channel.

Напомним, Даяна Ястремская обновила личный рекорд и заняла 28 строчку в рейтинге WTA.

Накануне украинка уступила представительнице России Анастасии Павлюченковой и покинула турнир в Осаке.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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