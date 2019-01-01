Ястремская: Моя главная цель - стать легендой тенниса
Юная украинская теннисистка хочет выиграть турнир Большого Шлема в ближайшее время.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о своих целях на следующий сезон.
“Моя главная цель в теннисе - это стать легендой. Но это не краткосрочная задача.
В ближайшее время я хочу показать себя как можно лучше на турнирах Большого Шлема и уже в 2020 году выиграть мэйджор“, - цитирует Ястремскую Tennis Channel.
Напомним, Даяна Ястремская обновила личный рекорд и заняла 28 строчку в рейтинге WTA.
Накануне украинка уступила представительнице России Анастасии Павлюченковой и покинула турнир в Осаке.
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