Свитолина - Якупович: видео онлайн трансляция матча в Гуанчжоу
Свитолина встретится с Якупович в первом круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.
Третья ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 17-го сентября, стартует на хардовом турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу.
Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет представительница Словении Далила Якупович, которая занимает 151 строчку в мировом рейтинге.
Матч Свитолина - Якупович третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Зигемунд. Начало поединка - около 14:40 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Полная версия правил