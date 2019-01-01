Свитолина - Якупович: видео онлайн трансляция матча в Гуанчжоу

Свитолина встретится с Якупович в первом круге турнира. Следите за матчем в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Якупович: видео онлайн трансляция Getty Images

Третья ракетка мира Элина Свитолина, сегодня, 17-го сентября, стартует на хардовом турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу.

Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет представительница Словении Далила Якупович, которая занимает 151 строчку в мировом рейтинге.

Матч Свитолина - Якупович третьим запуском на центральном корте после встречи Кенин - Зигемунд. Начало поединка - около 14:40 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].