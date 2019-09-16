Переключиться на мобильную версию

Румынского журналиста оштрафовали за то, что он сравнил Уильямс с обезьяной

Комментариев: 1
Румынский ведущий должен будет заплатить почти 2 тысячи долларов за свое высказывание.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Румынский телеведущий Раду Банчу в своей ежедневной вечерней программе на общенациональном телеканале B1 TV сравнил 23-кратную обладательницу Больших шлемов Серену Уильямс с обезьяной.

“Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены Уильямс на корте“, - сказал Банчу.

Читай также: Манчестер Юнайтед отреагировал на проявление расизма в адрес Погба

Национальный совет по борьбе с дискриминацией воспринял это высказывание как проявление “расизма в крайней степени“. Как сообщает пресс-служба организации, то, что Банчу является журналистом лишь отягчает его наказание.

В соответствии с единогласным решением совета, 49-летний телеведущий должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч леев (около 1 900 долларов).

Ранее сообщалось, что итальянский журналист был уволен за оскорбления Ромелу Лукаку.

Поделись:
Теги: Серена Уильямс, дискриминация, теннис, расизм, журналист
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Антибес    16.09.2019, 20:51
Оценка:  +1
Антибес
За правду оштрафовали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь