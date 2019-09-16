Румынского журналиста оштрафовали за то, что он сравнил Уильямс с обезьяной

Румынский ведущий должен будет заплатить почти 2 тысячи долларов за свое высказывание.

Румынский телеведущий Раду Банчу в своей ежедневной вечерней программе на общенациональном телеканале B1 TV сравнил 23-кратную обладательницу Больших шлемов Серену Уильямс с обезьяной.

“Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены Уильямс на корте“, - сказал Банчу.

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Национальный совет по борьбе с дискриминацией воспринял это высказывание как проявление “расизма в крайней степени“. Как сообщает пресс-служба организации, то, что Банчу является журналистом лишь отягчает его наказание.

В соответствии с единогласным решением совета, 49-летний телеведущий должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч леев (около 1 900 долларов).

Ранее сообщалось, что итальянский журналист был уволен за оскорбления Ромелу Лукаку.