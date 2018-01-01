Марченко: Исход противостояния c Венгрией решили два очка

Украинский теннисист отметил, что вчерашние условия на корте были для него более комфортными.

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал поражение в решающем матче против Аттилы Балаша в рамках Кубка Дэвиса.

“У меня был хороший шанс вчера (сетбол во второй партии). Мне нужно было выполнить, я бы не сказал, что простой удар, но в том розыгрыше я контролировал ситуацию. Сегодня был похожий игровой эпизод.

Условия, при которых мы играли вчера, были для меня более комфортными, когда стало немного прохладнее, было меньше солнца и отскок был ниже. Так что, я бы предпочел доигрывать этот матч вчера. Изначально нас предупреждали, что в 7 часов вечера уже будет темно, но за полтора часа мы не сможем сыграть два сета.

В матче со второй ракеткой Венгрии борьба была более равной, чем в поединке с их лидером, который заставлял меня больше бегать. Сегодня буквально два очка решили исход, он рискнул на бекхенде, а я промахнулся на пару сантиметров, чтобы перевести партию на тай-брейк. Сегодня права на ошибку не было, психологически было бы проще начинать при 1-1 по сетам“, - заявил Марченко.

Напомним, Украина проиграла Венгрии со счетом 2:3. Таким образом, в следующем году украинцы будут играть в плей-офф Первой Мировой группы.