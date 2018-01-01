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Украина проиграла Венгрии в Кубке Дэвиса

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Илья Марченко уступил Аттиле Балашу в решающем матче противостояния.
Илья Марченко
Илья Марченко
btu.org.ua

15 сентября украинец Илья Марченко и представитель Венгрии Аттила Балаш не доиграли решающий матч в Кубке Дэвиса из-за плохого освещения.

Поэтому сегодня поединок стартовал со второго сета (счет был 6:4, 5:5 в пользу венгра). Аттила сразу же сделал тай-брейк, затем удержал свою подачу и победил в поединке.

Кубок Дэвиса 2019. Европа/Африка. Группа 1

5-й матч. Аттила Балаш (Венгрия) - Илья Марченко (Украина) - 6:4, 7:5.

Таким образом, украинцы уступила Венгрии на Кубке Дэвиса со счетом 2:3. В следующем году сборная Украины будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.

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Теги: теннис, Кубок Дэвиса, Илья Марченко
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