Ястремская уступила Павлюченковой на старте турнира в Осаке

Украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице России.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Осаке (Япония).

Осака. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 3-6, 1-6

Мат продолжался менее часа.

В первой партии украинка сумела взять три гейма против соперницы, а во втором сете выиграла только в одном.

Даяна продолжит свое выступление в Осаке в парной сетке, где заявлена в дуэте с представительницей Польши Алисией Росольской.

Ранее сообщалось, что Ястремская обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA.