Ястремская уступила Павлюченковой на старте турнира в Осаке
Украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице России.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Осаке (Япония).
Осака. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 3-6, 1-6
Мат продолжался менее часа.
В первой партии украинка сумела взять три гейма против соперницы, а во втором сете выиграла только в одном.
Даяна продолжит свое выступление в Осаке в парной сетке, где заявлена в дуэте с представительницей Польши Алисией Росольской.
Ранее сообщалось, что Ястремская обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA.
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