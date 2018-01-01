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Ястремская уступила Павлюченковой на старте турнира в Осаке

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Украинская теннисистка в двух сетах уступила представительнице России.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в рамках первого круга хардового турнира серии Премьер в Осаке (Япония).

Осака. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 3-6, 1-6

Мат продолжался менее часа.

В первой партии украинка сумела взять три гейма против соперницы, а во втором сете выиграла только в одном.

Даяна продолжит свое выступление в Осаке в парной сетке, где заявлена в дуэте с представительницей Польши Алисией Росольской.

Ранее сообщалось, что Ястремская обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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