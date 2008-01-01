Надаль: Вы обязательно должны посмотреть финал US Open
Рафаэль Надаль поделился мнением о финале US Open-2019, где он сумел обыграть россиянина Даниила Медведева.
“Это матч, который вы должны посмотреть. Я хотел бы увидеть его снова. Было много моментов высшего уровня. Когда я восстановлюсь и смогу анализировать лучше, обязательно пересмотрю эту игру“, — сказал Надаль.
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Испанский теннисист сравнил все три своих финалов US-Open, в котором он брал участия.
“Это был определенно один из моих самых эмоциональных матчей. Я выиграл три US Open, и в 2008 году я ничего не выиграл до Уимблдона. Открытый чемпионат Австралии по теннису 2009 года был единственным разом, когда я выиграл, а в полуфинале был драматический поединок против Фернандо Вердаско.
Кроме того, финал, который я проиграл Новаку Джоковичу в Австралии, я думаю, был самым драматичным в моей карьере. Но это один из лучших, особенно по тому, как проходил матч“, - прокомментировал Надаль для Tennis World USA.
Отметим, что Рафаэль Надаль является второй ракеткой мира в рейтинге ATP.
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