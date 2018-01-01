Кубок Дэвиса: Марченко и Балаш не доиграли решающий матч в битве Украины с Венгрией

Встреча была прервана во втором сете при наступлении темноты.

Украинец Илья Марченко и венгр Аттила Балаш не доиграли решающий матч противостояния Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса.

После 1,5 часов игры при счете 4:6, 5:5 в пользу Балаша, из-за темноты матч был остановлен.

В первом сете соперники только один раз дошли до брейкпоинтов: Марченко потерял гейм на подаче в третьем гейме, а Балаш удержал отрыв до конца партии. Во втором сете теннисисты поочередно брали свои подачи. Илье удалось навязать борьбу в 10 гейме, украинец заработал один сетбол, но им не воспользовался. При счете 5:5 организаторы приняли решение остановить игру.

Игра будет продолжена в понедельник, 16 сентября, в 12:00 по киевскому времени.

На данный момент счет в противостоянии 2:2, поэтому Марченко и Балаш разыгрывают победу в матчевой встрече.

Победитель матча Венгрия - Украина получит путевку в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020, а проигравшая сборная в следующем году будет играть в плей-офф Первой Мировой группы.