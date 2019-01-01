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Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет в Кубке Дэвиса

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Сергей Стаховский сумел сравнять счет в противостоянии Украины и Венгрии.
Стаховский на тай-брейке победил Фучовича и сравнял счет в Кубке Дэвиса

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл лучшего теннисиста Венгрии Мартона Фучовича в четвертом матче противостояния мужских команд Венгрии и Украины в рамках матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Первые номера команд определяли сильнейшего три часа. В первом сете венгр был сильнее, однако во втором Стаховский нашел свою игру и довольно уверенно перевел игру в третью партию.

В решающем сете украинец оформил брейк в стартовом гейме и удерживал отрыв до 10 гейма, но, увы, подать на матч Стаховскому не удалось – Фучович сравнял счет (5:5) и игра перешла на тай-брейк, где Сергей взял три очка на подаче соперника, а на своей подаче проиграл один розыгрыш.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2:2. Судьба матчевой встречи решится в матче Ильи Марченко и Аттила Балаша.

Напомним, что на кону в этом поединке путевка в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2020. Проигравшая сборная сыграет в следующем сезоне в плей-офф Первой Мировой группы.

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