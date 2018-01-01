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Украинцы проиграли парный матч Кубка Дэвиса

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Сборная Венгрии вышла вперед в противостоянии.
Украинцы проиграли парный матч Кубка Дэвиса

Украинская пара Сергей Стаховский и Денис Молчанов проиграли венграм Аттиле Балашу и Мартону Фучовичу в изнурительном трехсетовом поединке. Соперники провели на корте более 2 часов. В

В первом сете украинцы проиграли на тай-брейке – 6:7 (1:7), а во второй партии Молчанов и Стаховский на старте сета взяли гейм на подаче венгров и удержали преимущество 6:3. В решающей партии уже Фучович и Балаш сделали ранний брейк и не упустили победу 3:6.

В матче Кубка Дэвиса в Будапеште венгры вышли вперед (2:1). Впереди еще два одиночных поединка. Победитель этого матчевого противостояния получит путевку в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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