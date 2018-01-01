Свитолина и Ястремская планируют выступить на Кубке Кремля в Москве.

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская находятся в предварительной заявке турнира WTA Premier, который пройдет с 14 по 20 октября в Москве

На сегодняшний день, помимо Свитолиной и Ястремской, из представительниц топ-30, в Москве планируют сыграть Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.

Напомним, что Свитолина ведет борьбу за попадание на Итоговый чемпионат WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул. В календаре Свитолиной также значатся турниры в Гуанчжоу, Ухане и Пекине.

Даяна Ястремская планирует завершить сезон, сыграв на пяти турнирах. Помимо Кубка Кремля это будут соревнования в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.