Марченко проиграл свой матч и позволил Венгрии сравнять счет

Первый номер венгров Мартон Фучович обыграл Илью Марченко.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко проиграл свой поединок лучшему теннисистку Венгрии Мартону Фучовичу в двух сетах во втором поединке противостояния Кубка Дэвиса Венгрия – Украина – 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час и 40 минут.

После брейка на старте Марченко проиграл четыре следующих гейма (1:4). Украинцу удалось сократить отставание до минимума, но дальше два гейма ушли в актив венгра.

Во втором сете в затяжной борьбе на своей подаче Марченко потерял два гейма, а Фучович защитил все свои геймы, оформив победу для венгерской сборной со второго матчбола.

Эта победа позволила хозяевам сравнять счет в противостоянии по итогам первого игрового дня - 1:1. Судьба противостояния решится завтра в заключительных трех матчах.