Завацкая выиграла стартовый матч квалификации турнира в Гуанчжоу

Украинская спортсменка без проблем разобралась со своей соперницей.

Юная украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в первом раунде отбора на турнир WTA в китайском Гуанчжоу.

Наша спортсменка в стартовом матче квалификации уверенно обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счетом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. В первом сете Катарина выиграла пять геймов подряд, а во второй партии позволила итальянке забрать только два гейма.

В следующем раунде Завацкая встретится с с китаянкой Сю Ван.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина потерпела поражение во втором матче за день и покинула турнир в Чжэнчжоу. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Младенович.