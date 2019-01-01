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Завацкая выиграла стартовый матч квалификации турнира в Гуанчжоу

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Украинская спортсменка без проблем разобралась со своей соперницей.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
btu.org.ua

Юная украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в первом раунде отбора на турнир WTA в китайском Гуанчжоу.

Наша спортсменка в стартовом матче квалификации уверенно обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счетом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. В первом сете Катарина выиграла пять геймов подряд, а во второй партии позволила итальянке забрать только два гейма.

В следующем раунде Завацкая встретится с с китаянкой Сю Ван.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина потерпела поражение во втором матче за день и покинула турнир в Чжэнчжоу. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Младенович.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Гуанчжоу, квалификация
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