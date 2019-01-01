Завацкая выиграла стартовый матч квалификации турнира в Гуанчжоу
Украинская спортсменка без проблем разобралась со своей соперницей.
Юная украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в первом раунде отбора на турнир WTA в китайском Гуанчжоу.
Наша спортсменка в стартовом матче квалификации уверенно обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счетом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. В первом сете Катарина выиграла пять геймов подряд, а во второй партии позволила итальянке забрать только два гейма.
В следующем раунде Завацкая встретится с с китаянкой Сю Ван.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина потерпела поражение во втором матче за день и покинула турнир в Чжэнчжоу. Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Младенович.
Полная версия правил