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Младенович: Свитолина - мастер по марафонам, мне было тяжело выйти в полуфинал

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Французская спортсменка поделилась эмоциями от победы над первой ракеткой Украины.
Кристина Младенович
Кристина Младенович
Getty Images

Француженка Кристина Младенович, которая является 49-й ракеткой мира, прокомментировала свою победу над именитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу. 

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"Я потратила очень много сил на эту игру и горжусь, что смогла с этим справиться. Свитолина - мастер по таким марафонам, мне было тяжело, так что я ошеломлена тем, что вышла в полуфинал.

Я просто пыталась играть в свой теннис, который отличается агрессивностью и разнообразием независимо от того, с кем я играю", - сказала Младенович в интервью сразу после матча.

Вашему вниманию также видео обзор матча Младенович - Свитолина.

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Теги: теннис, Кристина Младенович, Элина Свитолина, Китай, турнир
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