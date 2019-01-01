Младенович: Свитолина - мастер по марафонам, мне было тяжело выйти в полуфинал

Французская спортсменка поделилась эмоциями от победы над первой ракеткой Украины.

Француженка Кристина Младенович, которая является 49-й ракеткой мира, прокомментировала свою победу над именитой украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу.

Читай также: Свитолина получила необычное прозвище от китайских фанатов

"Я потратила очень много сил на эту игру и горжусь, что смогла с этим справиться. Свитолина - мастер по таким марафонам, мне было тяжело, так что я ошеломлена тем, что вышла в полуфинал.

Я просто пыталась играть в свой теннис, который отличается агрессивностью и разнообразием независимо от того, с кем я играю", - сказала Младенович в интервью сразу после матча.

Вашему вниманию также видео обзор матча Младенович - Свитолина.