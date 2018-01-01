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Свитолина - Младенович: видео обзор четвертьфинала в Чжэнчжоу

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Украинка провела второй матч за день и не сумела выйти в полуфинал турнира.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла представительнице Франции Кристине Младенович в матче 1/4 финала турнира WTA в Чжэнчжоу.

Матч продолжался почти три часа и завершился победой француженки со счетом 3-6, 6-4, 3-6.

Вашему внимаю видео обзор матча Свитолина - Младенович:

Напомним, недавно третья ракетка мира Элина Свитолина отпраздновала свой 25-й день рождения.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Кристина Младенович, видео, турнир
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