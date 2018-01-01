Свитолина - Младенович: видео обзор четвертьфинала в Чжэнчжоу

Украинка провела второй матч за день и не сумела выйти в полуфинал турнира.

Элина Свитолина Getty Images Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла представительнице Франции Кристине Младенович в матче 1/4 финала турнира WTA в Чжэнчжоу. Матч продолжался почти три часа и завершился победой француженки со счетом 3-6, 6-4, 3-6. Вашему внимаю видео обзор матча Свитолина - Младенович: Напомним, недавно третья ракетка мира Элина Свитолина отпраздновала свой 25-й день рождения.

Горемыкина Екатерина