Свитолина - Младенович: видео обзор четвертьфинала в Чжэнчжоу
Украинка провела второй матч за день и не сумела выйти в полуфинал турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла представительнице Франции Кристине Младенович в матче 1/4 финала турнира WTA в Чжэнчжоу.
Матч продолжался почти три часа и завершился победой француженки со счетом 3-6, 6-4, 3-6.
Вашему внимаю видео обзор матча Свитолина - Младенович:
Напомним, недавно третья ракетка мира Элина Свитолина отпраздновала свой 25-й день рождения.
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